Memphis Depay, do Corinthians, investe em paquera com ex-BBB Alane Dias

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, tem investido pesado na paquera com a ex-BBB Alane Dias. Após curtir publicações da atriz e dançarina, o holandês busca uma aproximação da paraense para dar um próximo passo.

O camisa 94 do Timão tem enviado mensagens com frequência para Alane na tentativa de conhece-la pessoalmente. O encontro, inclusive, pode acontecer em breve, já que a ex-BBB estaria animada com o flerte do holandês, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal ‘EXTRA’.