Rock in Rio: Will Smith ganha camisa do Flamengo de Naldo

Uma das atrações do Rock in Rio na noite de quinta-feira (19), o cantor e ator Will Smith ganhou uma camisa do Flamengo antes de sua apresentação no palco Sunset. O astro de Hollywood recebeu o mimo das mãos do também cantor Naldo Benny.

Em foto publicada no seu perfil no Instagram, Naldo comemorou o momento com o americano, sucesso em produções como “Um maluco no pedaço” e na franquia “Bad Boys”.