Música de Melody com Naldo Benny é removida do Spotify

"Love, love" é removida do Spotify; música de Melody e Naldo Benny possui sample de canção do rapper Chris Brown

Após comemorar a posição no ranking das músicas mais ouvidas no Spotify Brasil, “Love, Love”, música de Melody com Naldo Benny foi removida do Spotify na tarde desta terça-feira, 27.

Lançada no início de junho, a canção possui trecho de “Kiss, Kiss”, hit do rapper estadunidense Chris Brown, que foi sucesso nas paradas internacionais em 2007. O artista é creditado na versão brasileira e teria autorizado o uso de sua composição.

“Love, Love” estava na 29ª posição do TOP 50 Brasil no streaming do Spotify. Com a conquista, Melody “debochou” de Anitta por estar acima dela no ranking nacional nesta terça-feira, 27.

A música de Melody com Naldo Benny segue disponível no streaming da Apple Music e Deezer, e o videoclipe continua ativo no Youtube.



