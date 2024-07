Neymar e Bruna Biancardi trocam beijos em show de Thiaguinho

Após sete meses separados, os pais de Mavie, de nove meses, parecem, por fim, estar se reaproximando. Nos últimos meses, o ex-casal tem sido visto junto em várias ocasiões, incluindo o Dia dos Namorados. Na data, compartilharam vários momentos na mansão do atacante em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Separação de Neymar e Bruna ocorreu em novembro

Em novembro deste ano, Bruna Biancardi anunciou nas redes sociais o fim de sua relação com Neymar: “Este é um assunto particular, mas, como diariamente me associam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada.”

Neymar e Bruna assumiram o namoro em abril de 2022 e terminaram em agosto do mesmo ano. Eles passaram o Réveillon de 2022 juntos e, afinal, reataram em janeiro. A gravidez de Bruna se tornou pública em abril, e Mavie, filha do casal, nasceu em outubro.

Craque assumiu paternidade de menina recentemente

Enquanto estava com Bruna, Neymar se envolveu com Amanda Kimberlly, que engravidou. Quinta-feira (4), ele registrou a menina como pai. O jogador, inclusive, esteve na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, para acompanhar a chegada de Helena. Sua mãe, Nadine, e seu filho mais velho, David Lucca, de 12 anos, também estiveram no local. A informação é do jornalista Léo Dias.