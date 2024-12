Senna: veja títulos, corridas, poles, recordes e números do piloto

Confira os títulos e a trajetória inesquecível de Ayrton Senna na Fórmula 1 / Crédito: Instagram / Ayrton Senna Live

O brasileiro Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1, é o protagonista da nova série da Netflix. Piloto é lembrado como um dos maiores pilotos da história do esporte. Confira ao final do texto a ficha técnica de Senna com os números do esportista. Com títulos mundiais conquistados em 1988, 1990 e 1991, ele acumulou feitos notáveis ao longo de sua carreira, como 41 vitórias, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas.

Nascido em São Paulo, no dia 21 de março de 1960, Senna começou sua trajetória no automobilismo ainda jovem, destacando-se no kart. Embora não tenha alcançado o título mundial da categoria, foi vice-campeão em 1979 e 1980. Em 1980, venceu o campeonato da Fórmula Ford 1600 e também o torneio Townsend Thoresen. Dois anos depois, triunfou na Fórmula Ford 2000, tanto no campeonato europeu quanto no mundial. Já em 1983, na Fórmula 3, conquistou o título ao terminar em segundo lugar no Circuito de Silverstone. Estreou na Fórmula 1 em 1884, pela Toleman. Mas foi na Lotus, a partir de 1985, que ele conquistou suas primeiras vitórias. Em 1988, na McLaren, Senna formou uma das maiores rivalidades do automobilismo contra Alain Prost, conquistando seu primeiro campeonato mundial no mesmo ano. Confira.

Ayrton Senna: títulos mundiais e domínio na McLaren O primeiro título de Senna veio em 1988, após uma temporada disputada contra Prost, seu companheiro de equipe. 1988: o primeiro título mundial A chegada de Senna à McLaren em 1988 trouxe grandes expectativas. O time, agora parceiro da Honda no fornecimento de motores, contava com dois pilotos de peso: Senna e Alain Prost, já bicampeão mundial. Desde o início, a rivalidade entre os colegas ficou evidente, tornando a temporada uma das mais emocionantes da história da Fórmula 1.

No GP do Brasil, Prost venceu enquanto Senna foi desclassificado por trocar de carro após uma quebra de câmbio. O brasileiro se recuperou na etapa seguinte, no GP de San Marino, onde venceu pela primeira vez pela McLaren. Contudo, dificuldades em Mônaco e no México colocaram Prost à frente no campeonato. A partir do GP da Inglaterra, Senna começou uma reação impressionante. Venceu a prova enquanto Prost ficou em 16º, retomando o ritmo com vitórias consecutivas no Canadá, Detroit e Hungria. O auge da temporada veio no Japão, onde Senna conquistou seu primeiro título em condições adversas. Após cair para 16º lugar na largada, ele protagonizou uma recuperação histórica sob forte chuva, ultrapassando Prost na 51ª volta para garantir a vitória e o campeonato.

1990: a rivalidade com Prost e o bicampeonato A temporada de 1990 foi marcada por ainda mais tensão entre Senna e Prost. O francês deixou a McLaren e foi para a Ferrari, enquanto Gerhard Berger assumiu a vaga ao lado do brasileiro. A rivalidade entre os dois ex-companheiros atingiu o ápice no GP do Japão, onde uma colisão na primeira curva garantiu o título a Senna. Antes disso, o campeonato já havia sido intenso. Senna começou o ano com uma vitória em Detroit, mas enfrentou dificuldades em provas como o GP do Brasil, vencido por Prost. Contudo, triunfos em Mônaco, Alemanha e Bélgica mantiveram o brasileiro na liderança.