Casa inteligente: os itens essenciais para automatizar o lar por menos de R$ 500

É possível integrar sua casa com itens essenciais de automação residencial gastando pouco; confira as melhores opções

Para quem está começando, é possível montar uma casa inteligente com menos de R$ 500,00, especialmente aproveitando as promoções da Black Friday .

Automatizar sua casa pode ser mais acessível do que parece, com opções que combinam praticidade e eficiência. O POVO selecionou algumas das melhores ofertas de itens essenciais para dar os primeiros passos na automação residencial, disponíveis nesta quinta-feira, 28 de novembro. Confira:

Black Friday 2024: qual a data este ano?

A Black Friday 2024 está programada para acontecer em 29 de novembro. No entanto, é comum que as promoções comecem dias ou até semanas antes do evento, especialmente no Brasil.

Vale lembrar que os preços e ofertas mencionados nesta matéria são referentes ao dia 28 de novembro, podendo sofrer alterações nas datas seguintes. Aproveite as promoções para transformar sua casa em um ambiente mais conectado, eficiente e econômico!