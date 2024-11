Black Friday 2024: qual melhor horário para aproveitar os descontos

Está se preparando para a Black Friday e quer saber quais são os melhores horários? Veja o que o especialista diz em relação as lojas físicas e virtuais

A Black Friday 2024 será realizada oficialmente em 29 de novembro, mas as promoções começam antes , e entender os horários ideais para cada tipo de compra pode fazer a diferença.

Black Friday 2024: horários com maior oferta de descontos

Ofertas online

A madrugada de quinta para sexta é o melhor momento, já que muitas lojas iniciam as promoções à meia-noite. Além disso, há menos risco de produtos esgotarem, informa Rodrigo Bitar, presidente da Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB-CE).

Se o consumidor ainda preferir evitar as madrugadas, outra janela de ofertas significativas ocorre na sexta-feira entre 14h e 19h, com um pico às 17h.

Nesse período, os descontos médios variam de 34% a 36%, dependendo do produto e da loja. Já no sábado e domingo, descontos pontuais podem surgir para categorias como roupas e acessórios.