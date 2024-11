Jout Jout reaparece após dois anos longe da internet: 'Novidades'

Jout Jout já esteve em Fortaleza em 2019 para um evento no Cuca Mondubim Crédito: Camila de Almeida/ 21/06/2019

A jornalista e youtuber Jout Jout retornou às redes sociais para anunciar novidades. Após dois anos afastada, ela publicou um vídeo na segunda-feira, 11, em que aparece tirando suas roupas do varal, assim como algumas peças de bebê. Em meio à natureza, ela compartilhou o anúncio. "Oi, família Jout Jout! Trago novidades!", escreveu para anunciar um "encontro conversativo" chamado "Ali Fora".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O encontro deve acontecer no Teatro Municipal de Ouro Preto, Minas Gerais, em 21 de dezembro. Na descrição do evento na plataforma Sympla, ela informa sobre seu "comeback" e diz que, em breve, irá reunir seguidores em outras cidades do Brasil.

Ela prossegue explicando que passou a viver o presente. “Vejo como uma gentileza com quem está ouvindo. Quando me percebi sem conteúdo, saí do mundo virtual com vontade, vivi atentamente o que se apresentou na sequência, fiz anotações", disse. Jout Jout promove encontro com seguidores Entretanto, após a pausa, a jornalista afirma que recuperou a vontade de compartilhar seus pensamentos. "Agora percebo que tenho coisas para falar de novo. Me repreenchi. E por isso o encontro. Pra gente conversar. Animada!", enfatiza. Sobre o encontro, Jout Jout destaca que o evento programado para o 21 de dezembro na cidade mineira começa pontualmente às 16 horas e encerra às 18 horas. Ela também disse que a decisão do horário é motivada pelo fato dela ter um filho.

Além disso, no evento com os fãs será proibido o uso de celular. A intenção é proporcionar uma verdadeira conexão e interação entre o público. Ela também pede que cada pessoa que for ao encontro leve uma caneta e estimula que o público faça o uso de caronas. Por último, para a felicidade de seus fãs ao redor do país, ela disse que a ideia é, em breve, estender a tour pelo Brasil: "É possível que uma hora eu chegue perto de onde você tá. Tá bem? Então tá bem!".