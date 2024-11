Youtuber famoso por trabalho com animais perigosos morre após ser picado por cobra venenosa

O youtuber Graham "Dingo" Dinkelman, famoso nas redes sociais por seu trabalho manipulando serpentes e outros animais na África do Sul, morreu no último fim de semana, aos 44 anos, um mês após ser mordido por uma cobra altamente venenosa. As informações são do jornal britânico The Telegraph.

Dinkelman foi mordido por uma Dendroaspis angusticeps, também conhecida como mamba-verde-oriental, encontrada em regiões costeiras do leste e sul da África. Ele entrou em choque anafilático e passou um mês em coma induzido, mas morreu.

Segundo o jornal, o African Snakebite Institute aponta que as mordidas em humanos por essa espécie de cobra são raras, porque o animal é tímido - no entanto, quando ocorrem, as mordidas são "muito sérias" e o veneno ataca o sistema nervoso, além de causar inchaço.