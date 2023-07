Jout Jout se torna mãe em meio a afastamento das redes sociais

Longe dos holofotes das redes sociais desde julho de 2022, a youtuber e escritora Julia Tolezano, mais conhecida pelo apelido de Jout Jout, viralizou novamente na internet. Desta vez, de uma forma indireta: sua mãe fez uma postagem no Instagram na qual indica que Jout Jout deu à luz e agora é mãe.

Curiosamente, a publicação foi feita em março, mas só passou a ganhar destaque na internet na última segunda-feira, 24, quando internautas “descobriram” o post. Segundo indicou Marize Tolezano, mãe de Jout Jout, a criança nasceu em São Pedro da Serra, em Nova Friburgo (RJ).

“Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da Serra, que me tornei vovó de um lindo menino. Foi mágico ver a Julia parir em casa, quase no jardim, apesar de todo o medo que eu tinha. Fomos nos esquecendo da perfeição do milagre da vida, do poder que Deus nos deu de trazer à vida um ser que se formou dentro de nós”, disse na publicação.

Ela complementou: “É claro que devemos muito à medicina, às cirurgias necessárias, mas ver uma criança nascer dentro do fluxo natural da vida é uma emoção e experiência inexplicáveis!”. A informação do nascimento do filho de Jout Jout ganhou relevância pelo histórico da youtuber. A influenciadora fez sucesso ao publicar vídeos com reflexões sobre a vida.

No YouTube, seu canal conta com quase 2,5 milhões de inscritos. Ela publicou seu último vídeo em 24 de julho de 2022. No Instagram, possui mais de 1,2 milhão de seguidores. Na rede social de fotos e vídeos, aliás, sua última postagem data de junho de 2021.

