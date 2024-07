Ouvidoria constatou 4 irregularidades em vídeo de youtuber que teve rotina com policiais

No vídeo, o youtuber segura arma de fogo e realiza perseguição policial junto com os policiais. Os agentes que participaram do vídeo foram afastados de seus cargos

Após um youtuber americano publicar um vídeo participando de uma perseguição policial e segurando arma de fogo dentro de viatura da PM de São Paulo, a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo considerou que foram cometidas quatro irregularidades pelo 18° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que fica localizado na zona norte da capital.

O youtuber, identificado como Gen Kimura, divulgou no início do mês de junho um vídeo posando com uma arma e participando de uma perseguição policial no banco de trás de uma viatura. Nas imagens, um dos agentes da corporação afirma em inglês que as mortes dos criminosos são comemoradas com "charutos e cervejas".

De acordo com a ouvidoria de São Paulo, dentre as irregularidades, estão o uso de equipamento restrito da polícia militar por um civil, como colete balístico e arma; o embarque de civil sem nenhum treinamento numa viatura em atendimento a ocorrência; incursões na comunidade com entrada em domicílios sem mandado; e o acesso a áreas restritas do batalhão com guarda de material bélico.