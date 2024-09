Júri popular: acusado de matar youtuber é condenado a 14 anos de prisão

Permitido pela Justiça, Everton deve recorrer da sentença em liberdade. A condenação dele acontece seis anos após o crime. Isabelly morreu no Carnaval de 2018, depois de ter sido atingida por um tiro acima do olho esquerdo.

Morte de Isabelly Cristine: como foi o crime?

Isabelly foi morta na madrugada de 14 de fevereiro de 2018, na PR-412, via pública em Pontal do Paraná, município a cerca de 100 quilômetros (km) da capital paranaense, Curitiba.

Ela estava no banco de trás de um carro quando foi atingida acima do olho. Junto dela estavam a mãe (também no banco traseiro), um amigo e o pai do amigo. Em depoimento, o motorista relatou ter sido fechado no trânsito por um carro que, na sequência, parou a cerca de 60 metros.