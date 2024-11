Mania de Você: Viola sofre golpe e perde tudo em nova reviravolta

'Mania de Você': Viola e Rudá tornam-se vítimas de deepfake

A mocinha e Rudá também será vítima de vídeos falsos feitos por inteligência artificial para prejudicá-los. No caso do galã, ele sofrerá novamente com a acusação de ter matado Molina (Rodrigo Lombardi) após manipulação de provas do crime.

Impactada pelo golpe de Luma e Mavi, Viola sairá desnorteada pelas ruas e sofrerá um assalto. Na cena, ela é rendida por bandidos, que a espancarão e a deixarão desmaiada na rua. Esta nova fase é a terceira grande reviravolta da trama, que está com apenas 54 capítulos.

