SBT confirma retorno de 'Chaves' na programação; veja horário

Série mexicana "Chaves" retorna à programação do SBT; emissora altera horário de novela de Íris Abravanel para mudança

Além disso, a entrada de Chaves na grade impactou a mudança do horário da novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel . A trama infantil ficou para o horário das 19h45min.

Com previsão de estreia para o dia 18 de novembro , a emissora definiu o horário de 18h30min para a exibição diária do programa.

"Chaves" retorna ao SBT após quatro anos

Depois de quatro anos fora da programação do SBT, a emissora do Silvio Santos fechou um contrato com a Televisa para reexibir os programas cômicos mexicanos.

Além da TV aberta, alguns episódios serão disponibilizados no +SBT, o serviço de streaming da empresa.