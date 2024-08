SBT cancela reprise de novela infantil após baixa audiência

De Íris Abravanel, novela infantil "A Caverna Encantada" reduz audiência do SBT e faz com que emissora seja ultrapassada pela Band

Reprisada nesta semana, a novela , no entanto, não agradou os telespectadores que acompanhavam o telejornal “Tá na Hora”.

Lançada inicialmente no dia 29 de julho na faixa das 20h45min, a produção ganhou reexibição no horário das 18h30min para testar os diferentes públicos.

A nova exibição da novela infantil “A caverna encantada” foi cancelada após acumular baixos números na audiência no SBT .

Conforme o site Notícias da TV, a reprise da produção infantil no horário do jornal não garantiu novos números para a novela e reduziu a audiência conquistada anteriormente na faixa.

Apresentado por Marcão do Povo e Márcia Dantas, o noticiário era transmitido originalmente das 18h30min às 19h45min, mas foi reduzido para dar espaço à novela escrita por Íris Abravanel .

Ainda segundo o portal, com a mudança do “Tá na Hora” para “A Caverna Encantada”, o SBT perdeu números importantes para a Band, sendo ultrapassada pela emissora concorrente na faixa das 19 horas.

Após o cancelamento da reprise, a grade de programação do SBT retorna com a sequência dos telejornais “Tá Na Hora”, a partir das 17h30min, e “SBT Brasil”, às 19h45min, e com a novela infantil “A Caverna Encantada”, às 20h45min.