Caetano Veloso responde questão do Enem sobre suas canções; veja

Caetano Veloso responde questão do Enem que cita suas músicas em suas redes sociais e gera repercussão; entenda o que aconteceu

A questão trazia um texto da escritora Tati Bernardi, que fazia referência a várias canções do cantor baiano, como Qualquer Coisa e Sampa.

Caetano Veloso compartilhou um vídeo nas redes sociais resolvendo uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, após ser citado em uma pergunta de linguagens.

Caetano Veloso responde prova do Enem: qual é a questão?

Caetano Veloso responde questão do Enem que faz referências às suas canções Crédito: Reprodução / Redes sociais

No enunciado, Tati Bernardi descrevia o uso do verbo “coisar”, aludindo a expressões marcantes das músicas de Caetano: “‘Coisar’ é verbo de quem está com pressa ou tem lapsos de memória… que coisa magnífica poder se expressar tal qual Caetano Veloso”. A pergunta pedia que o candidato identificasse o recurso de progressão textual usado para garantir a unidade temática da crônica.

Caetano Veloso responde prova do Enem: "Pra mim é A"

No vídeo, Caetano demonstra confiança ao responder a questão. “Pra mim, é intertextualidade. A”, declarou o artista. Ele brinca com a situação na legenda: “Será que eu acertei?