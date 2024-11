Jovem é barrado em local de prova do Enem após ser assaltado no RJ

Candidato não pôde fazer a prova pois teve a identidade roubada a caminho do exame; crime teria sido cometido por torcedores do Flamengo, devido ao estudante estar usando uma mochila do Fluminense

Um jovem de 17 anos foi impedido de participar do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante esse domingo, 3, após ter sido assaltado a caminho do local de prova no Rio de Janeiro. Na ocasião, o estudante foi barrado na portaria do estabelecimento onde prestaria o vestibular por não apresentar o documento de identidade original, levado durante a ação criminosa.

De acordo com o adolescente, tudo aconteceu durante o percurso até a escola onde o ele realizaria o Enem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele relatou ao portal g1 Rio de Janeiro que, nas imediações do estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, teria sido abordado por torcedores do Flamengo, que ao perceberem que ele usava uma mochila do Fluminense, clube rival da capital carioca, tomaram o acessório onde estavam os documentos e utensílios para a prova.