'Misturamos forró com o que quisermos', diz Juliette após críticas

Juliette incluiu nova música no repertório junino Crédito: Alex Woloch/divulgação

"Não podemos mais misturar forró com nada... A gente mistura forró com o que a gente quiser", exclamou Juliette, em resposta às críticas que vem recebendo pela faixa "Vem Galopar", que mescla o ritmo de "Pagode Russo", de Luiz Gonzaga, com funk e trap. A fala ocorreu durante o único show que a paraibana fez em Pernambuco neste período junino, no evento Carvalheira na Ladeira, realizado no município de Sairé, no último sábado, 22. Nattan e Henrique & Juliano foram outras atrações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA TAMBÉM | 'Sexta-Feira Muito Louca': segundo filme começa a ser filmado