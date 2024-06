Deborah Secco cobre olheiras com tatuagem; entenda

“Sem sangue e sem dor”, conforme afirma Deborah na publicação, a camuflagem de olheiras consiste em cobrir as áreas escuras abaixo dos olhos com tatuagem.

A atriz Deborah Secco realizou o procedimento de “camuflagem” de olheiras. Executado por Rodolpho Torres, o tatuador compartilhou um vídeo do processo em seu perfil no Instagram na terça-feira, 18.

Procedimento de camuflagem de olheiras realizado por Deborah Secco é 'permanente'

Aplicando um pigmento na região, o procedimento é permanente – assim como em uma tatuagem – e cobre as manchas escuras que formam as olheiras.

Nomeado como “Método Rodolpho Torres”, o procedimento de camuflagem de olheiras utiliza da tatuagem como uma técnica no campo da estética para “reparação”.

No vídeo compartilhado após a realização do procedimento, Deborah Secco aparece bem, com as áreas ao redor dos olhos avermelhadas devido à sensibilidade da região.