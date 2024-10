Gisele Bündchen revelou gravidez para ex-marido antes de viralizar

Gisele Bündchen virou assunto internacional na noite de segunda-feira, 29, após a notícia de sua nova gravidez ser revelada. Com 44 anos de idade, a supermodelo brasileira teve sua gestação confirmada após o site People divulgar a novidade.

Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, ambos filhos do antigo relacionamento com o astro da NFL Tom Brady, o terceiro filho de Gisele nasce da relação com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Também brasileiro, Joaquim e Gisele iniciam o namoro em meados de 2023, cerca de um ano após o divórcio com Tom. A modelo e o ex-jogador de futebol americano foram casados por 13 anos, tendo se separado em outubro de 2022.