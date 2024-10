O documentário em quatro partes está disponível por streaming para assinantes da Netflix , a partir do dia 25 de outubro. A primeira parte , com dois episódios, estreou na plataforma em 17 de julho deste ano.

A segunda parte do documentário “O Retorno de Simone Biles” estreia esta semana na Netflix. A produção narra os momentos da ginasta desde que ela desistiu de disputar as finais nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, até as Olimpíadas de Paris , em 2024.

Enquanto disputava provas com Rebeca Andrade, Biles se aproximava da brasileira para fazer comentários durante os intervalos entre as séries. As duas são amigas e costumam conversar sobre as competições .

Os episódios três e quatro de “O Retorno de Simone Biles” foram gravados durante as Olimpíadas de Paris, entre julho e agosto desde ano. Na competição, a americana foi condecorada com três medalhas de ouro e uma de prata.

As aproximações de Simone e as conversas com Rebeca viraram meme nas redes sociais, com usuários brincando que a americana queria aparecer perto da brasileira para as imagens serem usadas em seu documentário.

Ainda, foram criados vídeos dublados com as interações cômicas entre as duas.

