Shakira e Anitta brindam em balada na capa do single 'Soltera'

Novo clipe de Shakira conta com participação das celebridades Anitta, Danna Paola e Lele Pons

Gravado na última semana em Miami, nos Estados Unidos, a canção vai ganhar clipe com participações de famosas de diversas nacionalidades. Entre influenciadoras e atrizes, a cantora Anitta também esteve presente nas filmagens .

A cantora Shakira lançou na quarta-feira, 25, seu mais novo single intitulado “Soltera” . Com influências do afrobeat, a canção da artista colombiana celebra sua nova fase que destaca resiliência e força.

“México, Colômbia, Brasil, Jamaica e Venezuela presentes”, escreveu Shakira na legenda do vídeo publicado em seu perfil do Instagram que mostra as celebridades dançando ao som da sua mais recente música.

Ainda sem previsão de lançamento, o clipe de “Soltera”, de Shakira, com Anitta, Winnie Harlow, Danna Paola e Lele Pons, deve ser divulgado em breve.



