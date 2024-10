Marina Ruy Barbosa se declara para noivo em post de aniversário

A atriz Marina Ruy Barbosa comemorou o aniversário do noivo compartilhando fotos do casal em seu perfil no Instagram. Com 40 anos de idade completados na quinta-feira, Abdul Fares e a atriz oficializaram o noivado em outubro de 2023.

Bilionário paulista e herdeiro de uma rede de lojas de móveis, o empresário do ramo imobiliário ganhou declarações da noiva nas redes sociais. “Feliz aniversário, meu amor”, escreveu Marina em um do Story junto com a foto dos dois em um jantar.

