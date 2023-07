Marina Ruy Barbosa é vista com novo namorado em restaurante de SP

A atriz Marina Ruy Barbosa está vivendo um novo romance. Solteira desde novembro de 2022, a modelo foi vista com o novo namorado na quinta-feira, 20, em um restaurante localizado na cidade de São Paulo.

Na ocasião, a atriz estava saindo do local quando parou para tirar fotos com os fãs que a aguardavam na calçada. Após o atendimento, Marina entrou no carro do empresário Abdul Fares.

De acordo com pessoas próximas de Marina Ruy Barbosa, o relacionamento entre a atriz e o milionário é recente, mas está sério. Abdul é co-fundador de uma empresa de serviços digitais, além de sócio de outras duas empresas do setor imobiliário.



