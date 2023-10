Marina Ruy Barbosa fica noiva de empresário milionário, diz site

A atriz Marina Ruy Barbosa está noiva de Abdul Fares. A informação foi confirmada pela revista "Quem", após uma fonte próxima à artista dar detalhes do novo status de relacionamento de Marina.

De acordo com o site, Marina e o empresário de tecnologia ficaram noivos no fim de semana, após serem padrinhos de casamento da estilista Paula Aziz com o economista Francisco Caetano Garcia, ocorrido no sábado, 21, no Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A assessoria de imprensa da atriz, no entanto, não confirmou a informação, alegando evitar “falar da vida pessoal dos clientes”.