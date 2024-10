Enquete Uol A Fazenda: votação roça atualizada; quem sai hoje, 3

Fernando Presto , Juninho Bill e Larissa Tomásia estão na segunda Roça de A Fazenda 16. Os peões disputam a preferência do público e quem receber menos votos será eliminado durante o programa de quinta-feira, 3.

Enquete Uol A Fazenda 2024: votação atualizada hoje (03/10); quem sai?

Conforme a enquete realizada pela Uol, Larissa segue na preferência do público para continuar na A Fazenda. Até o momento, ela está com 39,08% dos votos.

Já Juninho e Fernando estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Assim, de acordo com a enquete, Fernando Presgo será o eliminado da roça de hoje, com 30,32% dos votos, quase empatado com Juninho. Veja:

1° Larissa: 39,08% - fica

2° Juninho: 30,60% - fica

3° Fernando: 30,32% - eliminado