Laura Neiva ganha declaração de Chay Suede na reta final da gravidez

Na rede social, o ator compartilhou um álbum de fotos e se declarou para sua cônjuge. " Laurinha fez 31 e uma festa toda decorada com cogumelos que ela e a mãe dela fizeram à mão. A vida do lado dela é festa boa o tempo todo ", escreveu.

Em sua terceira gravidez , a atriz Laura Neiva celebrou os 31 anos, no último sábado, 21. Entretanto, nesta terça-feira, 24, o marido da também modelo, Chay Suede, fez uma declaração no seu perfil do Instagram para celebrar a vida da companheira.

"Meu amor Laura Neiva, que alegria, há dez anos fui pela primeira vez a um aniversário seu, eu já te amava tanto”, continua Suede.

Ele prossegue a declaração elogiando a esposa. ”Nesses dez anos, você ampliou todas as minhas possibilidades, é mais fácil e mais gostoso sonhar do seu lado, olhar pra vida através dos seus olhos e aprender com a sua generosidade e simplicidade que ainda me chocam, mesmo depois de dez anos", disse.