Marina Sena briga em show após mulher citar ex de Juliano Floss

Marina Sena empurra e joga água em mulher que falou nome de Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano Floss, durante show do The Weeknd

A cantora Marina Sena se envolveu em uma discussão com uma mulher durante o show de The Weeknd, ocorrido no dia 7, em São Paulo. O caso só veio a público nesta segunda-feira, 16, após o vídeo do momento ser divulgado nas redes sociais.

Conforme internautas, Marina e Juliano Floss, seu namorado, foram provocados por uma mulher enquanto caminhavam na área Vip do MorumBis, estádio onde aconteceu a apresentação do artista estadunidense.

Na gravação, a dona das canções “Ombrim” e “Por Supuesto” é vista dando um tapa no braço e empurrando a mulher que teria citado o nome da ex-namorada de Juliano Floss, a influenciadora Vivi Wanderley.