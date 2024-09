Daniela Mercury arremessa banco em show, é criticada e rebate com carta

Daniela Mercury é criticada por arremessar cadeira para fora do palco e rebate com carta aberta Crédito: Reprodução/Instagram

Daniela Mercury foi criticada após arremessar um banco durante um show na Casacor 2024, encontro que reúne arquitetos, designers de interiores e paisagistas, em Salvador. O vídeo viralizou nas redes sociais no fim de semana. A peça era um dos lançamentos do evento, e a empresária Tati Mandelli, fundadora da Tidelli, empresa responsável pela criação da peça, publicou um vídeo em que se disse ofendida pela cena. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Ela recebeu um produto nosso que está lá em exposição na Casacor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar, e arremessou ela como se lixo fosse. Eu gostaria de dizer para essa senhora, que se diz artista, que na verdade a Tidelli emprega 700 pessoas na Região Metropolitana de Salvador. Faz um produto que vai para dois lugares do mundo, e que nem ela e nem ninguém pode jogar como se fosse lixo'", disse a empresária.

"Fiquei bem chateada da minha equipe não ter tirado você dali. O palco é meu templo, pô, meu lugar de expressão artística. Foi ali que entramos num impasse, mesmo sem nos conhecermos: era eu ou você", disse. Daniela denunciou o machismo por não ter o pedido atendido para a retirada do móvel. "Não parece, mas muita gente tem resistência em receber ordem de mulher. Aí eu te pergunto, como se estivéssemos em uma mesa de bar, banquinho: Se fosse um artista homem, íam desdenhar dos meus pedidos repetidamente?", questionou. A cantora ironizou a situação em que foi flagrada, se chamando de 'a Rainha dos memes', em referência a outra vídeo que chamou atenção nas redes sociais quando aparece dando bronca em um folião em pleno Carnaval.

"Só nós mulheres sabemos o que passamos para liderar e sobreviver no selvagem mundo masculino. Aí quando reagimos como eles, somos chamadas de loucas e querem nos queimar, como fizeram com as bruxas. Pois vou dizer: se todas as mulheres fossem 'loucas' ao menos uma vez na vida, já estaríamos sendo respeitadas e teríamos posição de igualdade com os homens. Cada mulher que se impõe, nos liberta", escreveu. Leia a carta na íntegra: O meu novo ABRE E FECHA (a Rainha dos memes). Carta aberta pro meu futuro amigo, o Banco: