Scheila Carvalho remove ácido hialurônico do rosto: 'Meu olhar abriu'

Scheila Carvalho, 50 anos, revelou aos fãs nesta segunda-feira (2) que retirou o ácido hialurônico que aplicou no rosto.

A ex-dançarina do grupo É o Tchan disse que decidiu reverter o visual antes da aplicação da substância porque achava que seu sorriso e olhar não estavam mais naturais. "Menos é mais", declarou a esposa de Tony Salles.

Sheila elogiou o resultado do procedimento realizado pelo dermatologista Diego Corrêa: "Olha só como meu olhar abriu! Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação", afirmou. "Estou chocada", acrescentou a artista.