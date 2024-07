Influenciadora morre no DF após procedimento estético para aumentar glúteos

A influenciadora e modelo fotográfica Aline Maria Ferreira da Silva morreu após fazer um procedimento estético Crédito: Reprodução/ Instagram/ @linefrreira

A influenciadora e modelo fotográfica Aline Maria Ferreira da Silva morreu após fazer um procedimento para aumentar os glúteos. A brasiliense tinha de 33 anos de idade e somava mais de 44 mil seguidores no Instagram. Aline era casada e mãe de dois meninos. Ela morreu em um hospital particular de Brasília, onde estava internada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo a Polícia Civil, o procedimento de aumento dos glúteos foi realizado no dia 23 de junho em uma clínica de estética de Goiânia. Quatro dias depois ela foi internada, mas não resistiu ao que, conforme informação preliminar, foi um infecção generalizada. As informações são do g1 Distrito Federal.

Aline teve infecção generalizada após cirurgia plástica A modelo teria contraído uma infecção generalizada após uma cirurgia plástica na região do glúteo. O Correio Brasiliense apurou que, conforme informações preliminares, Aline estava em coma e sofreu duas paradas cardíacas, uma na sexta-feira, 28, e outra no domingo, 30. A morte foi declarada na noite da terça-feira, 2.

Segundo o marido da influenciadora, a cirurgia foi rápida e eles retornaram para Brasília no mesmo dia, pois ela aparentava estar bem. No entanto, no dia seguinte, ela começou a ter febre. O casal entrou em contato com a clínica e foi informado que "era normal e que ela deveria tomar um remédio para febre". Mesmo após o medicamento, Aline continuou a ter febre e na quarta-feira, 26, ela começou a sentir dores na barriga. Na quinta-feira, Aline piorou e desmaiou. O marido a levou ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde ficou por um dia. Depois, ela foi transferida para um hospital particular da Asa Sul. O corpo de Aline será velado e sepultado nesta quinta-feira, 4, no cemitério Campo da Esperança do Gama. Aumento de glúteos e infeccção generalizada O procedimento, de acordo com o marido da influenciadora, foi feito pela dona da clínica. A mulher foi informada que Aline passou mal e chegou a visitá-la no Hran. No hospital, a dona da clínica negou ter aplicado PMMA em Aline e disse que usou "um bio estimulador", conforme apurado pelo g1.

Em outro dia, por telefone, a mulher disse que Aline poderia ter pego uma infecção no lençol de casa. O marido da influenciadora afirma que "em nenhum momento o local da aplicação do produto ficou inflamado ou saiu algum tipo de secreção" e que Aline teria ficado o tempo todo de bruços, com as nádegas para cima. De acordo com o marido da influenciadora, nenhum medicamento dado no hospital surtiu efeito Aumento de glúteos com PMMA: o que é? O polimetilmetacrilato é conhecido como PMMA. A substância é um componente plástico com diversas utilizações na área de saúde e em outros setores produtivos. Alguns exemplos de produtos que têm sua aplicação são as lentes de contato, implantes de esôfago, cimento ortopédico, entre outros.