Luan Santana anuncia que será pai; Jade Magalhães está grávida

Luan Santana e Jade Magalhães vão ser pais. A novidade foi anunciada pelo casal nesta segunda-feira, 22, em publicação no Instagram .

Surpreendendo os fãs, a revelação da gravidez foi recebida com apoio do público e seguidores de ambos. “Eu tô realizando um sonho de adolescente. Vencemos muito, família”, escreveu uma fã do artista. “Bebê ‘Luade’ já é muito amado!”, comentou outra.

“Amo vocês e vou amar ainda mais essa criança! Como é bom saber que estive aqui durante anos acompanhando esse amor lindo”, declarou outra seguidora, relembrando o relacionamento de mais de 10 anos do casal.

