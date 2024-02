Luan Santana volta a namorar com ex-noiva, afirma site

Luan Santana e a designer de moda Jade Magalhães estão juntos novamente. De acordo com o site Splash, o casal foi visto junto em um hotel em Cabo San Lucas, no México, durante essa semana.

Segundo o portal de notícias, o cantor sertanejo e a ex-noiva se reaproximaram em dezembro de 2023. Retornando com o contato, Luan e Jade conversaram sobre o passado e decidiram dar uma nova chance ao relacionamento.

Luan Santana está de férias e aproveitou para levar Jade no passeio pelo país mexicano. Nas redes sociais, os fãs do músico já haviam notado a possível reconciliação do casal.