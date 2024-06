Paula Fernandes sobre Luan Santana: 'Fiquei sozinha e shalow now'

Em participação no podcast Pod Delas, Paula Fernandes revelou não conversar mais com Luan Santana após parceria musical em 2019

Em sua participação, ela disse que se divertiu com a repercussão da música que virou pelo verso " Juntos e Shallow Now ". “Eu fazia meme e acabou virando uma divulgação gratuita da música. Era a mais ouvida do Spotify. A letra é bonita, modéstia a parte. A Lady Gaga autorizou”, conta.

Paula Fernandes revelou em entrevista a Boo Unzueta e Tata Estaniecki, no podcast Pod Delas, que não mantém contato com Luan Santana após parceria musical em 2019, com versão em português de “Shallow”, da Lady Gaga .

No entanto, Luan Santana optou por não participar da gravação do DVD de Paula Fernandes após a repercussão da canção na época. Questionada sobre isso no programa, ela respondeu: "A parte do Luan a gente pula, próximo assunto. Eu fui abandonada no altar, mas águas passadas. Não guardo rancor de ninguém”.

Sobre mágoas e manter uma comunicação com o sertanejo após o acontecimento, ela nega que ainda fale com Luan Santana. “Ele me deu bolo na gravação do DVD. Fiquei sozinha e Shalow Now”, destaca.