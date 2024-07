A Casa do Dragão: personagens, classificação, curiosidades e mais

O spin-off de Game of Thrones, retornou com uma segunda temporada após quase dois anos. Veja mais dos personagens, classificação e curiosidades da produção

A segunda temporada de “ A Casa do Dragão ” (House of the Dragon, em inglês) estreou no mês de junho para a alegria dos fãs do universo de Westeros. O spin-off de Game of Thrones, retornou à televisão e ao streaming após quase dois anos.

A inspiração para Game of Thrones é a Guerra das Rosas, uma época de batalhas na Inglaterra do século XV. Por outro lado, A Casa do Dragão é inspirada na A Anarquia , uma guerra civil no início do século XII também na Inglaterra.

A Casa do Dragão: em que período a história se passa?

O centro da história é a guerra civil conhecida como Dança dos Dragões, que se desenrola entre as várias facções da Casa Targaryen em busca do controle do Trono de Ferro. A trama discute as intrigas políticas, as traições e os conflitos que desencadearam a guerra, além da importância dos dragões.

Baseada no livro "Fogo & Sangue", a série se passa cerca de 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. A linha do tempo começa aproximadamente 172 anos antes do nascimento de Daenerys Stormborn e da morte de seu pai, o Rei Louco, Aerys — o último Targaryen a sentar-se no Trono de Ferro antes do início de Game of Thrones.

A Casa do Dragão: língua fictícia

Alguns idiomas fictícios foram criados especialmente para a série Game of Thrones, como o Alto Valiriano. Segundo a série de livros "As Crônicas de Gelo e Fogo", o idioma não seria uma linguagem de comunicação cotidiana, mas utilizada pela nobreza.

O linguista de Game of Thrones, David J. Peterson, foi chamado pela produção do spin-off da série para continuar seu trabalho na criação do idioma fictício do Alto Valiriano.

A HBO também tem uma parceria com a plataforma de idiomas Duolingo, que criou um curso de Alto Valiriano. Mais de meio milhão de pessoas fazem os exercícios online para ler e falar o idioma.

A Casa do Dragão: orçamento milionário

A série anterior, "Game of Thrones", custou entre 6 milhões e 15 milhões de dólares para produzir cada episódio ao longo das oito temporadas.