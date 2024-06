Zendaya e Sydney Sweeney voltam para ‘Euphoria’, diz chefe da HBO

Elenco original de 'Euphoria' deve voltar para 3ª temporada da série da HBO Max

De acordo com o chefe da HBO, a terceira temporada de “Euphoria” irá retornar com Zendaya e Sydney, além de Jacob Elordi e Hunter Schafer do elenco original.

“Tivemos muitas conversas sobre isso. Um dos desafios, eu acho, é que Sam (Levinson) quer tirar a série da ambientação escolar”.

Casey Bloys detalhou que a decisão em alterar um dos detalhes principais da série, que deve sair do ambiente escolar, foi planejado “muito bem” para chegar à conclusão de até “onde iremos levar a história”.