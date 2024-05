Terry Crews, Julius de Todo Mundo Odeia o Chris, lutará contra Anderson Silva no Brasil

Terry Crews, ator que fez o personagem Julius no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, anunciou que lutará contra Anderson Silva, o Spider. A luta deve ocorrer no dia 15 de junho, no evento Fight Night do Ultimate Fighting Championship (UFC).



Por meio do seu perfil no Instagram, Terry Crews publicou um vídeo falando sobre a disputa. “Anderson Silva, estive treinando, estou pronto, vejo você na Fight Night, no Brasil, galera”, disse.

Conforme o portal Meio e Mensagem, a marca de cerveja Spaten realizou uma ação de marketing em Tóquio para anunciar a despedida de Anderson Silva dos ringues brasileiros. O evento ocorrerá no Komplexo Tempo, em São Paulo, com a presença de atletas brasileiros e internacionais, além de atrações musicais.