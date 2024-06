'Todo Mundo Odeia o Chris' ganha série animada com elenco original

Além dos pais da família protagonista, os atores Chris Rock, Tim Johnson Jr., Ozioma Akagha, Terrence Little Gardenhigh e Gunnar Sizemore também darão vozes a personagens da animação. A obra deve estrear na Comedy Central ainda este ano, com exibição posterior na Paramount+.

Atriz da série Todo Mundo Odeia o Chris vem a Fortaleza

A atriz Tichina Arnold,conhecida por interpretar Rochelle no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", é uma das atrações confirmadas para o Sana 2024. A artista encontrará o público cearense em palestra no dia 14 de julho. É a primeira vez que a norte-americana participa de evento do gênero no Brasil.

Além de viver a matriarca do seriado de comédia, Tichina Arnold tem no currículo obras como as sitcons "Happily Divorced" (que ficou no ar entre 2011 e 2013) e mais recentemente "The Neighborhood" (2018-presente). Ela também participou do filme de terror "A Hora da Sua Morte" (2019).