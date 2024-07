Armando Babaioff critica a presença de influenciadores em novelas

O ator de novelas como “Joia Rara” (2013) e “Bom Sucesso” (2019) revelou sua frustração com a situação atual, afirmando que os influenciadores digitais não contribuem com a profissão à qual ele se dedica.

“Sabe o que me deixa com mais raiva no meio disso tudo? É que essas pessoas não fazem absolutamente nada pela profissão”, desabafou no programa de Cissa Guimarães.