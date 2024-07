O músico italiano escreveu sucessos como "Ma Quale Idea e Perdoni Tenente"; morte foi confirmada no Instagram do artista

"Não há palavras para descrever a escuridão deste momento. Com imensa tristeza , a família comunica que Pino nos deixou hoje. Você foi o presente mais lindo que a vida poderia dar a quem teve o privilégio de te conhecer", diz a nota divulgada nas redes sociais do artista.

O músico italiano Pino D’Angiò faleceu , aos 71 anos , no último sábado, 6. A informação foi confirmada pelos familiares do artista com uma nota no Instagram. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Sua estreia na carreira musical aconteceu no ano de 1979 com a música "È libero, scusi?". Entretanto o músico foi internacionalmente reconhecido pelo seu sucesso “Ma Quale Idea”, publicada como single em 1981.

Em 1983, Pino D’Angiò foi considerado o melhor artista estrangeiro na Espanha. Com nove discos de ouro, ele foi o único artista italiano presente no DVD World Tribute to the Funk, realizado pela Sony Music, em 2003.

O ator Rainer Cadete, que interpreta o personagem Luigi em "Terra e Paixão", se manifestou nas redes sociais acerca do falecimento do músico. "Recebi a notícia que o cantor Pino D'Angiò faleceu ontem. A música dele foi trilha sonora do meu querido Luigi, e me acompanhou muito em Terra e Paixão. Vá em paz".

