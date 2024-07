Morre Adrián Olivares, ex-membro do grupo Menudo, aos 48 anos

Ex-Menudo,Adrián Olivares morre aos 48 anos; artista era natural do México e foi o 1º membro do grupo que não era de Porto Rico

Morreu nesta terça-feira, 9, o cantor mexicano Adrián Olivares aos 48 anos de idade. A informação foi confirmada por Sergio Blass e Robert Avellanet, amigos e parceiros de Adrián no grupo Menudo, em publicações nas redes sociais. A causa da morte do artista não foi divulgada.

“Voe alto, irmãozinho. Muita força para sua família. Você sempre foi maduro para a sua idade e tinha um carisma inigualável. Sempre viverá em nosso coração”, escreveu Sérgio em seu perfil no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O artista estadunidense compartilhou uma foto com Adrián de quando eram parceiros do grupo latino Menudo. Integrante da “boy band” entre os anos de 1986 e 1990, Sérgio era o membro mais experiente quando Adrián foi convidado para participar do Menudo.