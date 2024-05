Anitta rebate entrevistador sobre posar na Playboy: 'Tão sexista'

Nesta sexta-feira, 31, foi divulgada uma conversa com a cantora carioca Anitta, no qual ela desabafa sobre um recente constrangimento que sofreu durante uma entrevista.

Anitta explica que sua chateação veio da insistência dos apresentadores em falar sobre sua sexualidade. “Só me queriam fazer perguntas sobre sexo, a minha sexualidade, a minha vida amorosa. Era tão sexista, como se estivéssemos presos no tempo , há 20 anos,” afirmou a cantora.

O constrangimento aconteceu no começo do mês de maio, durante participação da cantora à rádio La Mega, em Nova York.

“A certa altura, perguntaram-me se eu considerava a hipótese de posar para a Playboy. Playboy! E quando respondi, disse: ‘Quem sabe, se calhar vou escrever para a Playboy.’ Eles ficaram tão surpreendidos. Era como se nunca tivessem pensado que eu podia ser bonita e talentosa e inteligente.” acrescenta.



Em seguida, a cantora explica que não vê problema em falar sobre sexualidade, mas que os entrevistadores insistiram no assunto, encarando como sua única qualidade, e isso a incomodou.

“Não me importo de falar sobre sexualidade. Faz parte da nossa vida e é uma grande parte de quem eu sou, por isso não me importo nada que me perguntem sobre isso,” diz ela.

Anitta relembra ter tentado 'satisfazer o desejo da indústria'

Anitta acrescenta: “Adoro ser uma pessoa sexual. Faz parte do meu caráter. Só não gosto quando as pessoas pensam que é só isso. Quando as pessoas me tratam como se ‘Oh, ser sexy é tudo o que ela sabe.’ Não, não é só isso que eu sei. Estive a gerenciar a minha carreira durante tantos anos. Sou uma mulher de negócios. Não posso ser reduzida apenas ao sexo. Faço tanta coisa e ainda quero fazer muito mais.”

