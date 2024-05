Anitta se torna intervenção no Museu na Língua Portuguesa, em SP

Anitta se torna tema de exposição em São Paulo Crédito: Phillip Faraone/VF24/Getty Images for Vanity Fair

Anitta faz parte de nova intervenção no Museu na Língua Portuguesa, nomeada de “Do You Speak Anitta?” ou traduzida como “Você é Fluente em Anitta?”. A mostra exibirá o universo musical e toda a diversidade linguística da cantora. Inaugurada nesta terça-feira, 28, no museu que fica em São Paulo, a exposição é dividida em três espaços e ficará em cartaz até o dia 2 de junho. A mostra tem foco na diversidade cultural das canções de Anitta, com destaque ao último álbum da diva pop, Funk Generation, que possui músicas em ritmo de funk, cantadas em português, inglês e espanhol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A mostra fica no miniauditório, na área interna do Museu e na seção Falares até o próximo domingo, 2. Na saída, o público pode conferir mensagens da cantora, além de bastidores da experiência e outros detalhes exclusivos.

Os visitantes da mostra cultural também poderão explorar e entender melhor as expressões usadas por Anitta no disco, como "Grip", "Joga Pra Lua", além de "Olha bem pra mim, más perra que Rin Tin Tin". Anitta obteve destaque internacional nos últimos anos, sendo o intercâmbio cultural, presente nas suas músicas e performances, um fator responsável por este sucesso. De acordo com o portal do Estadão, a cantora ressalta a importância desta diversidade cultural em seu último projeto como propulsora na divulgação do Funk brasileiro. “Cada língua é uma viagem. Ela pode nos levar para lugares inimagináveis e está levando o funk brasileiro para longe. Meu novo álbum é a celebração do funk brasileiro e eu espero que esse projeto chegue a muitas pessoas ao redor do mundo”, declarou Anitta.