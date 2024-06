Renascer: Eliana tem Egídio nas mãos e descobre quem matou Venâncio

Eliana percebe a verdadeira face de Egídio descobrindo sobre as maldades do vilão, mas isso pode colocar sua vida em perigo. Veja o que acontece

Renascer: Eliana descobre que Egídio matou Venâncio

Egídio diz que foi o responsável por ameaçar alguns produtores da região para que eles não fizessem negócios com os filhos do seu rival. O coronel ainda revelará que foi ele mesmo quem matou Venâncio (Rodrigo Simas), na tentativa de tirar a vida do caçula de Inocêncio.

No momento em que o crime aconteceu, o publicitário estava em um veículo com João Pedro (Juan Paiva). E, erroneamente, o ex-marido de Eliana acabou sendo atingido por um tiro fatal no peito.

A personagem já havia revelado para Damião (Xamã) seu desejo de vingança e agora tem mais motivos para isso.