Luciano Huck defende Nathalia Dill após críticas à atriz por nota

Luciano Huck defendeu a atriz Nathalia Dill no Domingão com Huck do último domingo, 23, após a artista ter sido criticada nas redes sociais por ter dado nota 9.9 a Juliano Floss na Dança dos Famosos na semana anterior. O influenciador acabou eliminado do quadro. O apresentador defendeu a liberdade de julgamento dos convidados.

“No Domingão, todo mundo tem liberdade absoluta de expressão, de fala, de julgamento, afinal, estamos convidando para julgar. O que eu mais detesto no mundo é patrulha. No momento em que o País está muito dividido e polarizado, quando você discorda de alguém parece que a pessoa é sua inimiga. Não, você só não tem a mesma opinião”, disse.

