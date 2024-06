Casamento às Cegas Brasil: data de estreia dos proximos episódios na Netflix

Quarta temporada do reality reune participantes que já se divorciaram ou chegaram a noivar

A nova temporada do reality show Casamento às Cegas Brasil estreou na Netflix nesta quarta-feira, 19. Com o subtítulo “Uma Nova Chance”, a quarta edição do programa trará participantes divorciados, separados ou que viveram um noivado que fracassou.

Novos episódios serão liberados em duas etapas: uma ainda neste mês e outra no início de julho. Confira datas e detalhes.

Casamento às Cegas Brasil: casais mais maduros

O casal Klebber Toledo e Camila Queiroz seguem como apresentadores. Em entrevista ao site Metróples, Camila disse que a nova temporada prova, por contar com participantes mais maduros e experientes, que não existe idade para se apaixonar de novo.