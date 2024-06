Ansiedade no Divertida Mente 2: o que é a nova emoção do filme?

Na versão original, a atriz Maya Hawke (Stranger Things) faz a voz da Ansiedade. No Brasil, a dublagem ficou por conta de Tatá Werneck.



Divertida Mente 2: Ansiedade será a vilã do filme?

Nos trailers divulgados, Ansiedade assume o controle da mente da Riley e expulsa as emoções originais, impactando diretamente na vida da protagonista. O filme mostra a emoção junto com Vergonha e Inveja encarando crises na sala de comando.

“Eu cuido do que pode acontecer no futuro”, explica a personagem sobre sua função, indicando que ela se preocupa com as possibilidades do que pode acontecer, mesmo que seja improvável.