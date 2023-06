5 animações da Disney que ensinam sobre autoconhecimento e emoções

Os filmes de animação possuem um incrível potencial para ensinar sobre autoconhecimento e emoções. Por meio de personagens cativantes e narrativas envolventes, essas produções conseguem abordar questões profundas relacionadas à jornada interior do ser humano.

A Disney, em especial, sempre foi conhecida como uma das melhores produtoras de filmes infantis. Com roteiros muito bem elaborados e histórias profundas, suas animações impactam não só as crianças, mas também os adultos de todas as idades.

A seguir, veja algumas das animações da Disney que oferecem lições poderosas sobre autoconhecimento e como encontrar um equilíbrio emocional em diferentes situações da vida!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine