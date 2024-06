Cinco curiosidades sobre o Pato Donald

Personagem completa 90 anos. Apesar de toda irritação, Pato Donald é uma das estrelas mais populares da Disney.O icônico personagem dos estúdios Walt Disney Pato Donald completa 90 anos neste domingo (09/06). O pato desajeitado e temperamental estreou num curta-metragem de animação em 9 de junho de 1934. Apesar de ser orgulhoso, irritado e arrogante, o Pato Donald pode ser estranhamente charmoso e pode pedir desculpas quando prejudica alguém, também a seus sobrinhos: Huguinho, Zezinho e Luisinho. Walt Disney chegou a descrever o Pato Donald como a "criança problema" dos personagens principais de sua empresa de animação, que inclui Mickey Mouse, Pateta e Pluto. No entanto, ele apareceu em mais filmes e séries da Disney do que qualquer um de seus colegas de animação e ganhou um universo próprio. Conheça cinco curiosidades do personagem: 1. Começo modesto Um pato antropomórfico com fala indecifrável, vestindo uniforme de marinheiro – mas sem calças –, Donald apareceu nas telonas pela primeira vez em 1934, como uma participação especial no curta A galinha espertalhona. Nele, o pato preguiçoso define as bases para suas desventuras futuras enquanto faz de tudo para evitar ajudar uma mãe galinha a plantar milho. Naquele ano, o Pato Donald se torna um contraponto irritado e exaltado ao astro da Disney, Mickey Mouse, no desenho animado Show para os órfãos, dando início a décadas de rivalidade. Três anos depois, em 1937, se tornou o protagonista em uma série de desenhos, como Don Donald ambientado no México, na qual os espectadores são apresentados a sua namorada Margarida, e Invenções Modernas, onde ele está frustrado em mundo governado por robôs. Ele co-estrelou vários filmes, entre eles, O conto de Natal do Mickey (1983) e Fantasia 2000 (1999). 2. Cabeça-dura de temperamento explosivo Em seus primeiros papeis principais, o Pato Donald consolidou sua personalidade impaciente e sem sorte enquanto lutava para se manter à tona durante os bicos que fazia na cidade fictícia de Patópolis. Muitas vezes ele começava um filme alegre e com uma visão estranhamente positiva da vida. Mas as coisas inevitavelmente acabavam dando errado para o anti-herói. Em Você já foi a Bahia?, de 1944, esse azar pode ser o motivo pelo qual a data de nascimento do Pato Donald era indicada como uma sexta-feira 13. Apesar de toda frustração e irritação, o amoroso Pato Donald se tornou uma das estrelas mais populares da Disney. 3. Pato antifascista ganha o Oscar No curta sobre a Segunda Guerra Mundial A face do Führer (1943), Donald é um nazista desajeitado, ingênuo e relutante que é acordado por uma banda formada por figuras fascistas, como os alemães Heinrich Himmler, Joseph Goebbels e Hermann Göring, o líder japonês Hideki Tojo e o italiano Benito Mussolini. Forçada a trabalhar numa velocidade vertiginosa numa fábrica de munições alemã, Donald luta para abraçar o sonho totalitário. O filme de propaganda antinazista ganhou o Oscar de Melhor Curta de Animação daquele ano, o primeiro do pato com uniforme de marinheiro. Seus filmes foram indicados oito vezes ao Oscar. 4. O universo Pato Donald O Pato Donald inspirou muitas séries, filmes e personagens que juntos formam o não oficial "universo do Pato Donald". De Margarida a Tio Patinhas, passando pelos sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luisinho, essa família inspirou a série DuckTales: Os Caçadores de Aventura, produzida entre 1987 e 1990, e o jogo de videogame Donald Duck: Goin' Quackers! (2000). A cidade Patópolis é cenário principal deste universo. As aventuras do Pato Donald também foram viraram quadrinhos. 5. Calçada da Fama Em 2004, o Pato Donald ganhou sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, seguindo os passos de Mickey. O local também homenageia a versão da Disney de Branca de Neve. "Com seu charme e ataques de raiva, ele trouxe muita alegria e risadas em todo o mundo", afirmou durante o evento o então presidente da Disney Michael Eisner. A estrela foi um presente de aniversário nos 70 anos do ícone da animação. Autor: Stuart Braun