Cantor Manoel Gomes mostra detalhes da nova mansão em São Paulo

Manoel Gomes, conhecido pela música “Caneta Azul”, abriu as portas da mansão que está morando em Alphaville, São Paulo, e mostrou detalhes da casa para o ex-BBB Pedro Scooby, que estava gravando o vídeo para o programa Podpah.

No material postado no YouTube, o maranhense fez uma tour pelos cômodos da casa com o visitante. O imóvel tem dois andares, suítes, salas de jantar, de estar e de cinema; piscina, área gourmet externa e uma garagem com três carros estacionados.

